AGC'den Veli Yazıcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

AGC'den Veli Yazıcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkan ve Yönem Kurulu üyeleri, son kararname ile Balıkesir'den Antalya' ya atanan Vali Ersin Yazıcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkan ve Yönem Kurulu üyeleri, son kararname ile Balıkesir'den Antalya' ya atanan Vali Ersin Yazıcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Gazetecilere ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan Yazıcı, "Taş üstüne taş koyacağımızı ümit ediyorum ve bunun gayreti içerisinde olacağım. Yeni bir heyecanla, gayret içerisinde olacağız. Birlikte Antalya için güzel şeyler üreteceğiz" dedi.

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AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Vali Yazıcı'ya Antalyalı gazeteciler ve cemiyet adına başarı dileklerinde bulundu.Vali Yazıcı'ya cemiyet hakkında bilgiler veren Yeni, AGC'nin 1984 yılında kurulduğunu ve şu anda 360 basın kartlı gazeteci üyesi ile Türkiye'nin 5'inci büyük Gazeteciler Cemiyeti olduğunu söyledi. olduğunu söyledi.


"Medya yapılanması zengin ve hareketli"


Antalya'nın medya yapılanmasının zengin ve hareketli olduğunu söyleyen Başkan Yeni Cemiyetin faaliyetlerinden ve projeleri konusunda da bilgi verdi. Mevlüt Yeni, "Cemiyetimiz Antalya'nın ve ülkenin tanıtımına çok önemli katkıları sağladı. Her birimiz tanıtım elçisi gibiyiz. Yaklaşık 8 ülkede şu anda işbirliğimiz var. Yurt dışından gazeteciler getiriyoruz, onları burada misafir ediyoruz. Üyelerimizin problemlerini çözme gayretimizin yanında önemli projelerde en ön safta yer alıyoruz. Sizin döneminizde de elimizi taşın altından çekmiyoruz. Antalya'mızı seviyoruz, kentimiz gözbebeğimiz. Bize düşen bir şey olursa, her daim destek olmaya hazırız"


Vali Yazıcı, Başkan Mevlüt Yeni'nin bilgilendirmelerinin ardından yönetim kurulu üyeleriyle tanışarak, ziyaret için teşekkürlerini sundu.


"İlişkileri yürüteceğiz"


Bulunduğu şehirden ve basın mensuplarından ağırlıklı olarak eğitim, sosyal yardım ve turizm konularıyla ilgili zaman zaman destek istediğini ifade eden Yazıcı, "Balıkesir'de eğitimle ilgili kampanyamız vardı. Herkes yüzde yüz destek verdi Hepsine teşekkür ediyorum. Antalya'da da toplumun büyük çoğunluğunu ilgilendiren başta turizm olmak üzere olumlu konularda desteğiniz önemli. Basın demokrasinin dördüncü kuvvetidir " diye konuştu.


"Güzel şeyler üreteceğiz"


Antalya'nın güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Taş üstüne taş koyacağımızı ümit ediyorum ve bunun gayreti içerisinde olacağım. Yeni bir heyecanla, gayret içerisinde olacağız. Birlikte Antalya için güzel şeyler üreteceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AGC'den Veli Yazıcı'ya 'Hayırlı olsun' ziyareti - Son Dakika

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