Agc Genel Sekreteri Haşmet Öyken Açıklaması

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, demokratik ülkelerin en önemli kazancının basın olduğunu belirterek; "Özgür basın ve fikir özgürlüğü bizim vazgeçilmezimizdir" dedi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Haşmet Öyken, demokratik ülkelerin en önemli kazancının basın olduğunu belirterek; "Özgür basın ve fikir özgürlüğü bizim vazgeçilmezimizdir" dedi.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan AGC Genel Sekreteri Haşmet Öyken; "10 Ocak, bir dayanışma, basın özgürlüğü için bir mücadele günüdür. Toplumu aydınlatmak, halkın haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak ve bilinçlendirmek için zor şartlar altında gece gündüz demeden çalışan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü Antalya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu olarak kutluyorum "dedi.



Öyken açıklamasında şunları söyledi; Antalya Gazeteciler Cemiyeti bütün gücü ile kuruluş amaçlarımızın en önde gelen ilkesi, gazeteciler arasında dayanışmayı, meslek etik ilkelerini ve demokrasinin vazgeçilmez en temel direklerinden olan halkın bilgilendirme hakkını savunmaktadır. Özgür basın ve fikir özgürlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Bu gün her zamankinden fazla kendimizi sorgulamak, dünya basın özgürlüğü listelerinde neden son sıralarda yer almaktayız diye düşünmek ve mevcut durumdan çıkış yolları aramak zorundayız. İşte bu ortamda medya kuruluşları ve gazeteciler kenetlenerek hem basın özgürlüğü hem de sektördeki çıkmazlarımız için aktif uğraş içine girmemiz zaruri hale gelmiştir."dedi. - ANTALYA

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