AGC ile Kazakistan Gazeteciler Vakfı arasında kardeşlik protokolü

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ile Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı arasında kardeşlik protokolü imzalandı.

AGC'nin Kaleiçi'ndeki idari binasında düzenlenen törende, AGC Başkanı İdris Taş ve Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Bissenova Joyamergenkizi protokole imza attı.

Protokol ile AGC ve vakfa üye gazeteciler arasında sosyal, kültürel ve mesleki alanlarda ortak projeler geliştirmek, karşılıklı deneyim paylaşımı, her iki tarafın iş birliği süreçlerine yerel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin katılımlarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Başkan Taş, kardeşlik protokolünün ardından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olduğunu ve bu nedenle kentte görev yapan gazetecilerin yurt dışı ilişkilerini geliştirmeyi istediklerini ifade etti.

Kardeşlik protokolünün Antalya basına değer katacağına inandığını dile getiren Taş, "Türk dili konuşan ülkelerdeki gazetecilerle birliktelik kurmayı önemsiyoruz. Kentimizdeki gazetecilere yeni ufuklar açmaya çalışıyoruz. Protokol kapsamında karşılıklı yapacağımız ziyaretlerle hem mesleki çalışmalara imza atacağız hem de kentimizin daha fazla tanınmasına katkı sağlayacağız." dedi.

Taş, protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.