AGC yönetiminden AA Bölge Müdürü Yıldırım'a ziyaret

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni ve yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'ı ziyaret etti.

Yeni ve beraberindekiler, Yıldırım ile bölge müdürlüğünde bir araya geldi.

Yeni görevinde Yıldırım'a başarı dileğinde bulunan Yeni, AA'nın köklü geçmişe sahip olduğunu, kuruluş felsefesi doğrultusunda önemli bir misyonu yerine getirdiğini dile getirdi.

Yıldırım ise AGC yönetim kuruluna ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.