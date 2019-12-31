AGD'den Mekke'nin Fethi Programı - Son Dakika
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AGD'den Mekke'nin Fethi Programı

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Batman Şubesi, Mekke'nin Fethi Programı düzenledi.

AGD'den Mekke'nin Fethi Programı, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Batman Şubesi, Mekke'nin Fethi Programı düzenledi.

AGD Batman Şubesi tarafından Mekke'nin fethinin 1389'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.


AGD Batman Şubesi Başkanı Lokman Özkan, yaptığı konuşmada, Mekke'nin fethinin önemine dikkat çekti.


Daha sonra Mekke'nin fethi ile ilgili konferansa geçildi.

Programa, İl Müftüsü Turgut Erhan, Saadet Partisi İl Başkanı Mehmet Fırat, HÜDA PAR Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şerif Durmaz, ASKON Batman Şube Başkanı Selman Nasıroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Gençlik Derneği, Batman, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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