AGD'den Mekke'nin Fethi programı - Son Dakika
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AGD'den Mekke'nin Fethi programı

6 saat önce

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) Mekke'nin fethinin 1389. yılı dolayısıyla Havza ve Çarşamba'da program düzenlendi.

AGD'den Mekke'nin Fethi programı, System.String[]

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) Mekke'nin fethinin 1389. yılı dolayısıyla Havza ve Çarşamba'da program düzenlendi.

AGD Havza Temsilciliğinden Halit Gökçe, Havza Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, gençlerin fetih ruhuna sahip olabilmeleri adına gece gündüz çalışacaklarını söyledi.

Umudun gençlerde olduğuna işaret eden Gökçe, "Dünyaya yeniden yön verecek gençlerin yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve azmimiz ile olacaktır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı karakter edinmiş, her türlü sıkıntıya sabreden bir nesil için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Veli Türkmenoğlu da Mekke'nin fethinin İslam tarihi ve Müslümanlar için önemini anlattı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, slayt gösterileri, şiir ve ilahi dinletilerinin sunulduğu gecede Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Saffet Ergin, AGD Havza Temsilcisi Şükrü Sağlam ile vatandaşlar katıldı.

Çarşamba

Milli Gençlik Vakfı ve AGD Çarşamba Temsilciliğince Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mekke'nin Fethi programında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye birincisi Mustafa Öztürk ile Karadeniz Bölge ikincisi Veysel Ekici'nin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Samsun birincisi Eren Arslan tarafından kasideler seslendirildi.

Programda ilahiyatçı yazar Hasan Basri Bektaş tarafından Mekke'nin fetih süreci, o dönemde yaşananlar ve fetih sonrası İslam medeniyeti ile ilgili bilgi verildi.

Programda semazen gösterisi gerçekleştirildikten sonra Siyer-i Nebi Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Programa Saadet Partisi Çarşamba İlçe Başkanı Zekai Adem Sapancı, Anadolu Gençlik Derneği Çarşamba Temsilcisi Mesut Semiz ile vatandaşlar katıldı.

Çarşamba, Gökçe, Havza, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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