AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması" - Son Dakika
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AGD'den "Siyer-i Nebi Yarışması"

7 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Siyer-i Nebi yarışmasının yedincisi gerçekleştirdi.

AGD'den

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Siyer-i Nebi yarışmasının yedincisi gerçekleştirdi.

AGD Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, yarışmanın Türkiye genelinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Yarışmaya yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Coşkun, amaçlarının Peygamber Efendimizin hayatının gençlerin hafızalarında yer bulması ve yol gösterici olmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Coşkun, "Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatını gençlerimize öğretmek hususunda çalışma ortaya koymak bizler için tarifsiz bir sevinç kaynağıdır. Gençliğimizin zihinlerinin her türlü argümanlarla zehirlenmeye çalışıldığı böyle bir zamanda, efendimizi tanımak, tanıtmak ve örnek alınmasına vesile olmak hayırların en büyüklerindendir. " ifadelerini kullandı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri, 31 Aralık'ta Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan " Mekke'nin Fethi" programında verilecek.

Anadolu Gençlik Derneği, Baki Coşkun, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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