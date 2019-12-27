AGD'den Uygur Türklerine destek açıklaması - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Çin yönetimi tarafından Uygur Türklerine yapılan baskılara karşı sessiz kalınmamasını ve yılbaşında eğlence düzenlenmemesini istedi.

AGD İstanbul Üniversitesi Beyazıt Komisyonu üyesi bir grup, Beyazıt'ta toplandı. Ellerinde "Milli Piyango haram" dövizleri taşıyan katılımcılar, tekbir getirerek "Avrupa değil, İslam birliği" diye slogan attı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan AGD İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonu Beyazıt Kampüs Başkanı Ramazan Temel, Uygur Türklerine Çin yönetimi tarafından yapılan baskıları hatırlattı.

Müslümanların farklı bölgelerde de baskı altında olduğunu kaydeden Temel, şunları söyledi:

"Çin, 1949 yılından bu yana kontrolü altında bulundurduğu Doğu Türkistanlı Müslümanlara her türlü baskıyı uygulamaktadır. 70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan Doğu Türkistan'da Müslümanların durumu içler acısıdır. Doğu Türkistan hiçbir zaman zulmün eksik olmadığı bir coğrafyadır. Tüm dünya bu zulme sessiz kalıyor."

Müslümanların yılbaşı eğlencesi düzenlemesine karşı olduklarını belirten Temel, "Yılbaşı kutlamaları tüketim çılgınlığıdır. Bu çılgınlığa alet olamazsın. Dünyada 753 milyon insan açlıkla boğuşurken sen yılbaşı süslemeleri için para harcayamazsın. Milli piyango peşinde koşamazsın. Zulme, adaletsizliğe sessiz kalamazsın." diye konuştu.