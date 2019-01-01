Son Dakika Haberleri: Agd Mekke'nin Fethini Kutladı, Yılbaşı Eğlencelerine Tepki Gösterdi

Agd Mekke'nin Fethini Kutladı, Yılbaşı Eğlencelerine Tepki Gösterdi

17 dakika önce

SİVAS'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi.

Agd Mekke'nin Fethini Kutladı, Yılbaşı Eğlencelerine Tepki Gösterdi, System.String[]
SİVAS'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından 'Mekke'nin Fethi' gecesi düzenlendi. Program öncesi düzenlenen yürüyüşte ise yılbaşı kutlamalarına sloganlarla tepki gösterildi. 

AGD Şube Başkanlığı tarafından yılbaşı kutlamalarına tepki göstermek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş öncesi kent meydanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan AGD Şube Başkanı Abdulmetin Süslüoğlu, "İnsanlar farklı şekilde uyutularak, kitleler duyarsızlaştırılıyor. Dünyanın birçok yerinde insanlar savaşların ve çatışmaların gölgesinde yaşam mücadelesi verirken, emperyalist eğlence sektörünün renkli ışıklarıyla geniş kitlelerin gözlerini boyuyor. Kitlesel göz boyamanın enstrümanlarından biri de hazırlıkları günler öncesinden başlayan yılbaşı gecesi eğlenceleridir. Biz yılbaşı gecesi eğlenceleri adı altında tüm dünya halklarına çirkinliklerin ve kötülüklerin dayatılmasına karşı tavır almanın gerekliliğine ve doğruluğuna inanıyoruz" dedi. Konuşmanın ardından yaklaşık 50 kişilik grup İnönü Bulvarı üzerinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşe katılanlar 'Fatih'in nesli Noel kutlamaz', 'Müslüman uyuma inancına sahip çık' diye slogan attı.

MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI

Yürüyüşün ardından Mekke'nin fethinin 1388'inci yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül Spor Salonu'nda program düzenlendi. Programa yaklaşık 2 bin kişi katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Wushu gösterilerinin yapıldığı programda ayrıca Sivas Belediyesi Mehteran Takımı da konser verdi. - Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:10 Kaynak: DHA

Anadolu Gençlik Derneği, Sivas, Mekke, Güncel
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