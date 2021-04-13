AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışması Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacak - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, AGD tarafından düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasının Kovid-19 tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılacağını bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, ortaokul ve lise olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacak yarışmaya kayıtların sürdüğünü belirtti.

Kayıtların 15 Mayıs'a kadar devam edeceğini aktaran İriş, sınavlar 22-23 Mayıs'ta çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Yarışmaya her yıl binlerce öğrencinin katıldığını anımsatan İriş, şunları kaydetti:

"Günümüzde ihtiyacımız olan en önemli şeyler sevgi ve kardeşliktir, hakkı ve adaleti üstün tutmaktır. Bizler AGD olarak kardeşini kendine tercih eden, adaleti hakkıyla ayakta tutan, merhameti kuşanmış nesillerin yetişmesi için çalışıyoruz.

Düzenleyeceğimiz bu yarışma vesilesiyle genç kardeşlerimiz; sevgi, kardeşlik, adalet ve merhametin en güzel örneği olan Peygamber Efendimizin hayatını daha ayrıntılı öğrenme fırsatı bulacak."