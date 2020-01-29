AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1) - Son Dakika

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver'in konuşması

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin açıklama yaptılar. (1)