AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1) - Son Dakika

AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1)

10 dakika önce

Toplanan grup Tekbir getirmeleri Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver'in konuşması İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) ABD...

Toplanan grup

Tekbir getirmeleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şube Başkanı Ahmet Şanver'in konuşması

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sinan'ın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı (MGV) ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin açıklama yaptılar. (1)

AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (1)

Anadolu Gençlik Derneği, Donald Trump, Kudüs, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:03 Kaynak: AA
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