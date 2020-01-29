AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3) - Son Dakika

AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3)

1 saat önce

Trump'a Kudüs tepkisi Toplanan grup Tekbir getirmeleri AGD Genel Başkanı Salih Turhan'nın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul...

Trump'a Kudüs tepkisi

Toplanan grup

Tekbir getirmeleri

AGD Genel Başkanı Salih Turhan'nın konuşması ANKARA - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin açıklama yaptılar. (3)

AGD ve MGV tarafından Trump'a Kudüs tepkisi (3)

Salih Turhan, Donald Trump, İsrail, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:42 Kaynak: AA
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