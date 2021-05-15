Ağda Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ağda Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Ağda Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ağda Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

15.05.2021 21:04
Ağda Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ağda Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Ağda alerjisi, cildin ağda sonrasında yaşadığı travma ile meydana gelen bir durum olarak bilinir. Vücut bu işleme karşı kendini savunmaya alır, savunma mekanizması geliştirir.Ağda Alerjisi Nedir?

Ağda alerjisi, cildin ağda sonrasında yaşadığı travma ile meydana gelen bir durum olarak bilinir. Vücut bu işleme karşı kendini savunmaya alır, savunma mekanizması geliştirir.

Ağda Alerjisi Nedir?

Ağda alerjisi, en kısa tanımıyla ağdadan sonra meydana gelen ve çeşitli nedenlere bağlı olan bir alerji türüdür. Ağda alerjisinin ortaya çıkmasında en çok görülen belirti sivilcelenmedir. Bu sivilcelenmeler, normal günlerde vücutta ortaya çıkan sivilcelerden farklı olarak ortaya çıkar. Ağda yapılma işlemi sonrasında, bölgede var olan kılların alınma işleminden sonra gözenekler vücut dışarısından gelebilecek mikroplara karşı açık duruma gelir. Bu durumda gözeneklere mikrop ya da bakteriler kolca girebilir. Bu sebepten dolayı ağda yapılan bölgede enfeksiyon ve tahrişler meydana gelir. Ağdadan sonra ortaya çıkan bu reaksiyonlara ağda alerjisi adı verilir.

Ağda Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Ağda alerjisinin her alerjide olduğu gibi pek çok nedeni bulunmaktadır. Ağda alerjisi nedenleri arasında; ağda yapma işlemi öncesinde ciltte bulunan ölü deri hücrelerden oluşan bir katman bulunuyorsa, ağda yapma işlemi esnasında cilde sert ve şiddetli davranıldıysa, ağda temiz olmayan bir bölgeye uygulandıysa, açık ten rengine sahipse, ağda yapılan cilt hassas ya da ince ise, ağda işlemi sonrasında kalan kalıntılar temizlenmediyse ya da iyi temizlenmediyse, ağda işleminden sonra hemen su ile temas olduysa, çok dar kıyafetler kullanıldıysa ya da ağdadan hemen sonra güneş ışığına çıkıldıysa kaşıntı, sivilcelenme, kabarma gibi belirtiler meydana gelecektir.

Ağda Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Ağda Alerjisi Belirtileri

Ağda alerjisi sonrasında görülen en sık belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Kaşıntı

Ağda yapılan bölgede kabarma

Ağda yapılan bölgenin su toplaması

Ağda yapılan bölgede sivilcelerin meydana gelmesi

Ağda yapılan bölgeye dokunulduğunda acı hissetme

Gözle görülür derecede kızarıklık oluşması

Sert kabarcıklar meydana gelmesi olarak sıralanabilir.

Ağda Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Ağda yaptıktan sonra cilde iyi gelen bazı yöntemler vardır. Ağda sonrasında pudra kullanmak, yanma ve kızarıklık belirtilerinin önüne geçer. Bu bölgeye pudra döküldüğünde cilt tahrişi ve rahatsızlığının azaldığı bilinir. Ağda sonrası nemlendirme işlemi ise bir diğer yöntemdir. Bitkisel yağlar ya da kremlerle cildin rahatlamasını sağlamak gerekir. Bu şekilde cilt yanmadan, acıdan ve kızarıklıktan uzaklaştırılmış olur.

Ilık suyla duş almak da açılan gözeneklerin rahatlamasını ve hassaslığına karşı duyarlı olmasını sağlar. Ağda yapıldıktan sonra bol giyinmek, parfüm ve deodorant gibi ürünlerden uzak durmak ağda alerjisine iyi gelir. Ağda yapma işlemi sonrasında o bölgeye tıraş sürmemek gerekir. Bu tahrişin önüne geçme yöntemlerinden biri olarak bilinir. Ağda yapıldıktan sonra hemen güneş ışığına çıkmak da yanmayı ve acıyı arttırır. Bu duruma dikkat etmekte fayda vardır.

Ağda Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Ağda alerjisinin tedavi yöntemi net olarak bilinmemektedir. Ancak bu ağrı ve acıyı hafifleten kremler, bakım yağları bulunmaktadır. Alerji hapı ya da kremleri ağda alerjisi için kullanılma uygunluğunu taşımaktadır. Yüz temizleme tonikleriyle, ağda yapılan bölge temizlendiğinde meydana gelen hasar en aza indirilebilir. Durum çok ileri seviyedeyse bir Dermatolog uzmanına gitmekte fayda vardır. Uzman, bu konu hakkında uygun tedaviyi hastaya aktarır.

Ağda Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ağda Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ağda Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Ağda Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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