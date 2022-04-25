Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı - Son Dakika
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Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı

25.04.2022 12:16
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı

MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Kayacık ile Dumanlı mahalleleri arasında, Dumluca Barajı'nın getirdiği suyla gölete dönüşen alanda balık avlayan Ahmet Erol (28), ağına takılan balıkların çevresini sararak bırakmadığı su yılanını kurtararak suya bıraktı.

MARDİN'in Derik ilçesi kırsal Kayacık ile Dumanlı mahalleleri arasında, Dumluca Barajı'nın getirdiği suyla gölete dönüşen alanda balık avlayan Ahmet Erol (28), ağına takılan balıkların çevresini sararak bırakmadığı su yılanını kurtararak suya bıraktı.

Derik ilçesine 22 kilometre mesafede bulunan kırsal Kayacık ile Dumanlı mahalleleri arasında bulunan ve Dumlu Barajı'nın getirdiği suyla gölete dönüşen, kuraklık nedeniyle de kurumaya başlayan alanda balık avlayan Ahmet Erol'un ağına 40'a yakın balık takıldı. Ağı sudan çıkaran Erol, balıkların çevresini sararak sıkıştırdığı su yılanını gördü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan Erol, yılanı, balıkların arasından uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM'Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı tekrar suya bırakan Erol, 10 yıldır balık avladığını ve ilk defa böyle bir şey gördüğünü ifade ederek, "Aynalı sazanları göletten çıkardım. Yılanı gördüm. Balıkları etrafından çıkartıp yılanı doğaya saldım. Kuraklık nedeniyle gölette su olmadığı için de suyu azalmış durumda. Balıklar yavaş yavaş ölüyor" dedi. 'AVA GİDERKEN AVLANMIŞ'Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, Türkiye'de 2 tür su yılanı yaşadığı belirterek, "Bölgemizde damalı su yılanı baskın tür olarak yaşamaktadır. Su yılanları balıklar, kurbağalar ve su kuşları gibi omurgalı canlılarla beslenir. Büyük ihtimal ağa takılan balıkları görünce onları avlamaya çalışmış. Belki birini de yemiş olabilir. Pulları balık ağına sıkışmış. O şekilde sıkışınca da balıkların arasında kalmış. Böylelikle ava giderken avlanmış. Balıkçı da onu çekip kurtarmış" dedi. Türün zararsız ve ısırgan olmadığını belirten Prof. Dr. Yıldız, damalı su yılanını doğal habitatına bırakan balıkçıya da teşekkür etti.


Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı
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Ahmet Erol, Derik, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağdaki balıkların etrafını sardığı yılanı balıkçı kurtardı - Son Dakika


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