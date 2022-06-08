Age of Empires geliştiricisi Forgotten Empires, rekor fiyata satıldı - Son Dakika
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Age of Empires geliştiricisi Forgotten Empires, rekor fiyata satıldı

08.06.2022 15:02
Age of Empires geliştiricisi Forgotten Empires, rekor fiyata satıldı

Strateji oyunu dendiği zaman akla gelen ilk oyunlardan olan Age of Empires serisinin geliştiricisi Forgotton Empires, İrlandalı video oyun endüstrisi hizmetleri şirketi Keywords Studios'a 32,5 milyon dolara satıldı.

Strateji oyunlarının atası olarak bilinen Age of Empires serisinin geliştiriciliğini üstlenen Forgotten Empires, rekor fiyata video oyun hizmet şirketine satıldı.

AGE OF EMPIRES GELİŞTİRİCİSİ 32,5 MİLYON DOLARA SATILDI

Geçtiğimiz Aralık ayında İngiltere merkezli dijital yaratıcı pazarlama ajansı Waste Collective ve Melbourne merkezli oyun geliştirme stüdyosu Wicked Witch'i portföyüne ekleyen Keywords Studios, şimdi de Age of Empires serisinin geliştiricisi Forgotten Empires'ı 32,5 milyon dolara satın aldı.

Forgotten Empires 2013 yılında kuruldu ve gerçek zamanlı bir strateji uzmanı haline geldi. Şirket, Age of Empires II HD: The Forgotten gibi DLC'ler ile Age of Empires: Definitive Edition serisindeki birden fazla oyuna da dâhil olmak üzere çok sayıda Age of Empires projesi üzerinde çalıştı.

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Age of Empires: Definitive Edition, Age of Empires II (2013), Age of Mythology: Extended Edition, Forgotten Empires gibi oyunlara ve ek genişlemelerinde çalışan Forgotten Empires, 15,75 milyon doları nakit geri kalan ödemeyi ise hisse şeklinde satacak.

Belirli büyüme hedeflerine ulaşılması durumunda ise 13 milyon dolarlık ek nakit ve hisse senedi de teslim edilecek.

Age of Empires geliştiricisi Forgotten Empires, rekor fiyata satıldı
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