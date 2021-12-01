Age of Empires IV Kış Güncellemesi gemileri zayıflatırken, mızrakları güçlendiriyor

Mızraklı süvarilere karşı daha etkili bir şekilde karşı koymak için desteklendi ve Chinese Repater arbaleti ucuzladı, arbaletlerinizi oraya sürerek ve düşmanlarınızı yüksekten sürerek yeni ölçeklenebilir kale duvarlarından en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı oldu.

Dikkat çekici değişikliklerden biri de daha önce bir Ubisoft açık dünya oyunununki kadar dağınık olan, ekranın 1/8'ine kadar küçülmüş olsa da güncellenmiş mini haritadır. Artık daha okunabilir, simgeler önemlerine bağlı olarak yeniden boyutlandırılmış.

Bunlar ve Kış 2021 güncellemesinde listelenen değişikliklerin geri kalanı , hepsi iyi şeylerdir, ancak zamanlanmış ittifaklara izin veren ve oyuncuları düşman olarak söyleyen temel bir diplomasi sisteminin geri dönüş yapması gerekmektedir.

Bu şimdilik yol haritasında olmasa da, 2022 baharında Relic, oyuncuların kendi içeriklerini oluşturmalarını sağlayacak araçları yayınlamayı hedefliyor

AGE OF EMPIRES IV DÜZELTİLEN HATALAR