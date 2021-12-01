Age of Empires IV Kış Güncellemesi gemileri zayıflatırken, mızrakları güçlendiriyor

Mızraklı süvarilere karşı daha etkili bir şekilde karşı koymak için desteklendi ve Chinese Repater arbaleti ucuzladı, arbaletlerinizi oraya sürerek ve düşmanlarınızı yüksekten sürerek yeni ölçeklenebilir kale duvarlarından en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı oldu.
Dikkat çekici değişikliklerden biri de daha önce bir Ubisoft açık dünya oyunununki kadar dağınık olan, ekranın 1/8'ine kadar küçülmüş olsa da güncellenmiş mini haritadır. Artık daha okunabilir, simgeler önemlerine bağlı olarak yeniden boyutlandırılmış.
Bunlar ve Kış 2021 güncellemesinde listelenen değişikliklerin geri kalanı , hepsi iyi şeylerdir, ancak zamanlanmış ittifaklara izin veren ve oyuncuları düşman olarak söyleyen temel bir diplomasi sisteminin geri dönüş yapması gerekmektedir.
Bu şimdilik yol haritasında olmasa da, 2022 baharında Relic, oyuncuların kendi içeriklerini oluşturmalarını sağlayacak araçları yayınlamayı hedefliyor
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AGE OF EMPIRES IV DÜZELTİLEN HATALAR
- Belirli kilitlenme türleri için kararlılık düzeltmeleri tanıtıldı
- Ek kayalar için para iadesi yapmak için artık inşa edilmemiş Taş Duvar kavşaklarını iptal edemezsiniz
- Seyir halinde yok edilen Moğollarla dolu Simge Yapılar artık paketten alınıp onarılabilecek
- Rus uygarlığı artık sonsuz Kalıntılar üretemez
- Scout saldırılarına yanıt gibi en zor yapay zeka zorluğuna bazı düzeltmeler yapıldı
- Tepelerin, dağların ve harita sınırlarının geçilmez alanlarına daha yakın inşaata izin vermek için bina yerleşimine yapılan düzenlemeler
- Donanma ve kuşatma birlikleri "Dur" komutuna daha iyi baksa iyi olur.
- Çok sayıda kaydetme dosyası oluşturduktan sonra kampanyada otomatik kaydetme sırasında karşılaşılan uzun duraklamalar büyük ölçüde iyileştirildi
- Tamir için ahşap gerektirmeyen bir dizi Landmarks'ta düzeltmeler yapıldı
- Mızraklılar şimdi süvarileri suçlamaya karşı saldırı sırasında destek verecekler.
- Savaş gemisi üretim düğmesi, Rıhtımdaki ungarrison düğmesini kapsamayacak şekilde taşındı.
- Kule Savaş Fili Kule Fili olarak yeniden adlandırıldı (bu Güncelleme 8324'te değiştirilmedi)
- Kuşatma Mühendisliği saha birimi inşaat simgeleri artık doğru arka plan rengine sahip
- Dock Technologies, araştırma için kullanılabilir oldukları Çağ'a doğru bir şekilde uyacak şekilde yeniden düzenlenmiştir
- Dock teknolojisi düğmeleri uygarlıklar arasında tutarlı olacak şekilde yeniden düzenlendi
- Savaş gemileri artık saldırı hareket ederken veya boştayken hedef alırken tüm toplarla doğru ateş ediyor
- Savaş Gemisi Topları artık doğrudan önlerine ateş ederken gemilere doğru şekilde zarar verecek
- Arbaletler, Yangın Okları Teknolojisini kazandıktan sonra artık +1 menzil kazanmıyor
- Taş duvarlar artık yerleştirilirken doğru sağlık değerine sahip
- Arazi Tüccarları artık süvari olarak doğru muamele edilmektedir
- Şehir Merkezi olarak hareket eden simge yapılar artık Tekstil Teknolojisine sahip
- Pazar ticareti açığı, çok seçilmiş piyasaların tek bir tıklamayla birden fazla alış/satış komutu yayınlamasını engelleyerek düzeltilmiştir
- Berry Çalıları artık binalar tarafından ezilmemelidir
- Yapay zekanın köprüler arasında düzgün bir şekilde yol bulmayacağı bir sorunu araştırırken taş köprüleri nehir haritalarındaki fordlarla değiştirdik; Bu, oyuncu birimlerini etkilemez, ancak Coop vs AI veya Skirmish'te oynanan maçları etkiler
- Oyun içi davranışları daha iyi eşleştirmek için çeşitli araç ipucu değişiklikleri yapıldı