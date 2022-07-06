Geçtiğimiz sene Ekim ayında PC'de piyasaya sürülen popüler gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires IV'ün yeni sezonu duyuruldu. İkinci sezon ile birçok etkinliğin yanı sıra harita ve oynanışta değişiklikler yapıldı.
Age of Empires'in internet sitesinde yapılan duyuru ile Age of Empires 4'ün ikinci sezonun geleceği duyuruldu. 12 Temmuz Salı günü gelecek Age of Empires IV: İkinci Sezon güncellemesi, denge değişiklikleri, yaşam kalitesi eklemeleri ve yeni bir Dereceli Sezon merdiveninde yeteneklerinizi göstermek için yepyeni bir başlangıç dahil olmak üzere yeni özelliklerle gelecek.
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Sıralama Merdiveni'ni sıfırlayacağız ve büyük güncellemeden kısa bir süre sonra İkinci Sıradaki Sezon'a başlayacağız. İkinci sezon, Conqueror'da bir şans daha arayanlar için 14 Temmuz Perşembe günü resmen başlayacak!
Sizi gelecek olan şeylere hazırlamak için, işte Dereceli ve Hızlı Maçlar İkinci Sezon'da bulmayı bekleyebileceğiniz haritalar.
KEŞİF ÇAĞI ETKİNLİĞİ
YILDIZLARA VE DENİZ ETKİNLİĞİNE GÖRE
DERİN OLAYIN HARİKALARI
MODERN CANAVARLAR ETKİNLİĞİ
Son Dakika › Gamegar › Age of Empires IV'ün ikinci sezonu geliyor - Son Dakika