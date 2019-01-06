Son Dakika Haberleri: Ağıl Çöktü 75 Koyun Telef Oldu

Ağıl Çöktü 75 Koyun Telef Oldu

46 dakika önce

Van'ın Gürpınar ilçesinde ağılın çatısının çökmesi sonucu 75 koyun telef oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde ağılın çatısının çökmesi sonucu 75 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Yolaşan Mahallesi Bedir Bey Mezrası'nda henüz belirlenemeyen nedenle Mehmet Akbulut'a ait ağılın çatısı çöktü.

Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altından 54 yaralı küçükbaş hayvanı çıkardı.

Yıkıntıların altında kalarak telef olan 75 koyunun gebe olduğu belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:11 Kaynak: AA

Mehmet Akbulut, Gürpınar, Van, Güncel
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