Son Dakika Haberleri: Ağıl Çöktü: 8 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Ağıl Çöktü: 8 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

1 saat önce

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde ağılın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu.

Ağıl Çöktü: 8 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu, System.String[]
AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde ağılın çökmesi sonucu 8 küçükbaş hayvan telef oldu. 

Olay, saat 03.00 sıralarında Camili köyünde Hayati Özdemir'e ait ağılda meydana geldi. İddiaya göre aşırı yağış nedeniyle çöken ağılın sahibi Özdemir, olayı AFAD ve jandarmaya haber verdi. AFAD ve köylülerin yardımıyla ağıldaki 192 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarılırken 4 koyun, 2 kuzu ve 2 keçi olmak üzere 8 küçükbaş hayvan da telef oldu.  

? - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:04 Kaynak: DHA

AFAD, Camili, Ağaçören, Aksaray, Güncel
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