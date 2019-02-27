Son Dakika Haberleri: Ağıl Çöktü Koyunlar Telef Oldu

Ağıl Çöktü Koyunlar Telef Oldu

7 dakika önce

Tekirdağ'da aşırı kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ağılda bulunan 18 hayvan telef oldu.

Ağıl Çöktü Koyunlar Telef Oldu, System.String[]
Tekirdağ'da aşırı kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ağılda bulunan 18 hayvan telef oldu.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal mahallelerden olan Ormanlı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biriken karı taşıyamayan ağılın çatısı çöktü. Çatının çökmesi ile ağılda bulunan 18 koyun telef oldu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:47 Kaynak: İHA

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