Ağıl Çöktü Koyunlar Telef Oldu
7 dakika önce
Tekirdağ'da aşırı kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ağılda bulunan 18 hayvan telef oldu.
Tekirdağ'da aşırı kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ağılda bulunan 18 hayvan telef oldu.
Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal mahallelerden olan Ormanlı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, biriken karı taşıyamayan ağılın çatısı çöktü. Çatının çökmesi ile ağılda bulunan 18 koyun telef oldu. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:47 Kaynak: İHA
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