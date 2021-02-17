Ağıl çöktü koyunlar telef oldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Akçasu köyünde yoğun kar birikintisi nedeniyle çöken ağılda 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Devrek ilçesi Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatime Taşlı'ya ait ağılda yoğun kar birikintisi nedeniyle çöken ağıldaki 15'i koyun 5'i kuzu toplam 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Akçasu Köy Muhtarı Muhammet Kayapınar, "Köyümüzde hayvancılık yapan Fatime Taşlı adlı vatandaşımızın ağılının çatısında biriken yoğun kar nedeniyle çökme meydana gelmiş. Olay yerine gittiğimizde içeride mahsur kalan diğer hayvanları vatandaşlarımızın yardımıyla kurtardık ancak çökme esnasında 15 koyun ile 5 kuzu maalesef telef olmuşlar" dedi.

Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı ve Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim çöken ağıl nedeniyle köye giderek çiftçi Fatime Taşlı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ZONGULDAK