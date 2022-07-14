Ağıla dalan kurt, koyun sürüsünün içinden koca kuzuyu alıp kayıplara karıştı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Ağıla dalan kurt, koyun sürüsünün içinden koca kuzuyu alıp kayıplara karıştı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

14.07.2022 22:28

Çitlerin üzerinden ağıla dalan bir kurt, sürüsünün içinden bir kuzuyu alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın en fazla dert yandığı konuların başında kurt saldırıları geliyor. Çoğu zaman koyunlara saldıran kurtlar, bazı dönemlerde de kuzuları hedef olarak seçiyor.

GÜVENLİK KAYITLARINA ANBEAN YANSIDI

Sosyal medyada paylaşılan bir güvenlik kaydında ise çitlerin üzerinden fırlayıp ağıla dalan bir kurdun, koyun sürüsü içindeki kuzuyu alıp kayıplara karıştığı anlar yer aldı.

HIZLI HAREKET EDEMEDİ

Videoda, kurdun ağıla girmesiyle birlikte koyunların sağa sola doğru kaçıştığı görülüyor. Kurt, o hengame içinde koyunlardan birini kapamayınca, diğerlerine göre daha ağır hareket eden kuzuyu alıp gözden kayboluyor.

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