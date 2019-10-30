Son Dakika Haberleri: Ağıla giren kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti
Son Dakika Güncel Ağıla giren kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti

Ağıla giren kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti

39 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir hafta içinde aralıklarla ağıla giren kurdun, toplam 8 kuzuyu yakalayıp götürdüğü anlaşıldı.

Ağıla giren kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir hafta içinde aralıklarla ağıla giren kurdun, toplam 8 kuzuyu yakalayıp götürdüğü anlaşıldı.

İlçenin Gaziosmanpaşa Mahallesi Apakkaşı mevkisinde besicilik yapan Osman Çağlar, hayvanlarından 8'inin bir hafta içinde peyderpey ağılından kaybolduğunu söyledi.

Olay üzerine ağıldaki güvenlik kamarası kayıtlarını incelediğini anlatan Çağlar, şöyle konuştu:

"Önce hırsız geldiğini zannettik ama gerçeği güvenlik kamerasını izleyince gördük. Gece saatlerinde kurt, kapının altındaki boşluktan girip oradan çıkartabileceği küçük kuzuları seçiyor. Yakaladığı kuzuyu, kapı altındaki boşluktan çıkarıyor. Bir hafta içinde toplam 8 kuzuyu götürmüş, telef etmiş. İzleyince neye uğradığımız şaşırdık. Çünkü hırsızlıktan şüphelenmiştik. Daha sonra kapının boşluğunu ile hem ön girişte hem de ağıl içerindeki yeri tuğlalar ile örerek girişini engelledik. Daha sonra da geliyor, giremeyince çevrede gezip gidiyor. Çevremizdeki bazı yerlerde aynı kurt saldırıları oldu. Dikkatli olunması gerekir."

Gaziosmanpaşa, Karapınar, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor
Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti Deutsche Bank, üçüncü çeyrekte 832 milyon euro zarar etti Alacaklarının ödenmesini isteyen işçiler vinçte eylem yaptı, maaşları yattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 16:59:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağıla giren kurt bir haftada 8 kuzuyu telef etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]