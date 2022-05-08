AĞILA GİREN KURTLAR, 200 KOYUNU ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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AĞILA GİREN KURTLAR, 200 KOYUNU ÖLDÜRDÜ

08.05.2022 12:41

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, dağdan inen kurt sürüsü, Önder Şahin'e ait ağıla girerek, 200 koyunu öldürdü.

MALATYA'nın Yazıhan ilçesinde, dağdan inen kurt sürüsü, Önder Şahin'e ait ağıla girerek, 200 koyunu öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Alacan Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Şahin'e ait 200 koyunun bulunduğu ağıla kurt sürüsü saldırdı. Gürültüyü duyarak ağıla girenler, gördüğü manzara karşısında şok oldu. 200 koyununun öldüğünü belirten ağıl sahibi Önder Şahin, zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunusöyledi. Olayın arıdan, Tarım İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağıla giderek inceleme yaptı.

AĞILA GİREN KURTLAR, 200 KOYUNU ÖLDÜRDÜ
AĞILA GİREN KURTLAR, 200 KOYUNU ÖLDÜRDÜ
AĞILA GİREN KURTLAR, 200 KOYUNU ÖLDÜRDÜ
AĞILA GİREN KURTLAR, 200 KOYUNU ÖLDÜRDÜ

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Kaynak: DHA

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