Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti! İşte o görüntüler! - Son Dakika

Çamlık Mahallesinde, Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait 80 koyunun bulunduğu ağıla giren 2 kurt, küçükbaş 2 hayvanı telef etti.

"BOYUNLARINI KIRARAK ÖLDÜRÜYOR"

Geçen yıl da ağılına giren kurdun 2 koyununu telef ettiğini belirten Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün, "Burası Beyağaç ilçesi, alt tarafta büyükbaş hayvanların kaldığı yerler var. Burası da 80koyunun kaldığı ağıl. Bu sabah saat 07.00 ile 07.13 sıralarında 2 tane kurt gelerek birisi ağılın kenarında duruyor. Diğeri de içeriye giriyor. Videolarda da gözüküyor. Koyunların bir kısmı bu tarafa kaçıyor, diğerleri de o tarafta kalıyor. Kalan koyunlardan iki tanesini hırpalıyor, boyunlarını kopararak öldürüyor" şeklinde konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Ağılda yaşanan panik ve kurdun koyunlara saldırması güvenlik kameralarına yansıdı.