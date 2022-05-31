Ağıla yıldırım düştü - Son Dakika
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Ağıla yıldırım düştü

31.05.2022 18:32
Ağıla yıldırım düştü

Sivas'ta ağıla düşen yıldırım yangıda neden oldu, can kaybı yada yaralanan olmazken çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Sivas'ta ağıla düşen yıldırım yangıda neden oldu, can kaybı yada yaralanan olmazken çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gültekin Mahallesinde Volkan Turunc'a ait ağıla yıldırım düştü. Düşen yıldırım otlak alan ve ağılın çitlerinde yangına neden oldu. Yangın, Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla her hangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı. Ağılda bulunan küçük baş hayvanlarda zarar görmedi. Konuyla ilgili açıklama yapan mahalle muhtarı Ramazan Özkazan, yangına düşen yıldırımın neden olduğunu belirtip sadece maddi hasar oluştuğunu söyledi. - SİVAS

Ağıla yıldırım düştü
Ağıla yıldırım düştü
Ağıla yıldırım düştü
Ağıla yıldırım düştü
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Kaynak: İHA

Şarkışla, Yangın, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağıla yıldırım düştü - Son Dakika


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