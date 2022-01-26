AĞILDA ÇIKAN YANGINDA 23 BÜYÜKBAŞ, 30 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de kırsal Turgutlar Mahallesinde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda çıkan yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ağılda bulunan 23 büyükbaş, 30 kadar da küçükbaş hayvanının öldüğünü belirten Kıpçak, yaklaşık 800 bin lira zararı olduğunu söyledi.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Turgutlar Mahallesi'nde Abdullah Kıpçak'a ait ağılda 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında ağıl yanarak kül olurken, 23 büyükbaş, 30 kadar da küçükbaş hayvan öldü. İtfaiye ekiplerinin ağılda soğutma çalışmaları sürüyor.

'800 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Ağılın sahibi Abdullah Kıpçak, yangın sırasında komşuların bazı hayvanları dışarı çıkardığını ancak çok sayıda hayvanın öldüğünü söyledi. Şuanda yangın nedeniyle tahmini 800 bin lira zararı olduğunu belirten Kıpçak, 'Komşular ağılımın yandığını haber verdi, ben de koştum geldim. Ağılda 23 büyükbaş, 20-25 küçükbaş anaç, bir kaç tane de ufak kuzularım olmak üzere 30 kadar küçükbaş hayvanım yanmış. Arpam, yemim, buğdayım ne varsa yanmış. Kurtardıklarımız da var, 4 büyükbaş hayvanım da kayıp. Onları da bir yandan arıyoruz. Biz itfaiye ile beraber geldik. Biz gelene kadar sağ olsunlar komşular ellerinden geleni yapmış. Tahminen 800 bin lira zararımız var. Evde, ahırda, samanlık da yandı' şeklinde konuştu.

İtfaiye ve jandarma ekiplerince yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.