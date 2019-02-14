Ağılda Kendini Astı

İZMİR'in Bergama ilçesinde Mehmet S. (62), ağılda kendini asarak, yaşamına son verdi.

İZMİR'in Bergama ilçesinde Mehmet S. (62), ağılda kendini asarak, yaşamına son verdi.



Ayaskent Mahallesi Derin Sokak'ta yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mehmet S., dün akşam koyunlarını otlatmak için evden çıktı. Ancak Mehmet S., eve dönmedi. Eşi, Mehmet S.'yi Ayaskent Bayırı mevkiindeki ağıllarında iple kendini asmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Mehmet S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet S.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarma, soruşturma başlattı. - İzmir

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