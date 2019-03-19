Ağıldaki Oğlak Telef Edilmiş Halde Bulundu
9 dakika önce
Havza ilçesinde bir ağılda bir oğlak, telef edilmiş halde bulundu.
Havza
ilçesinde bir ağılda bir oğlak, telef edilmiş halde bulundu.
Memduhiye Mahallesi'nde besicilik yapan İdris Çelik
, kendisine ait ağıldan sesler gelmesi üzerine gittiğinde, bir oğlağının ağzı yenilerek telef edilmiş halde olduğunu gördü.
Çelik'in haber vermesi üzerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda inceleme yapıp tutanak tuttu.
İdris Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece ağılından ses gelmesi üzerine ağılına girdiğinde bir oğlağını yenilerek telef edilmiş halde bulduğunu söyledi.
İki yıl önce de aynı şekilde 19 kuzusunu kaybettiğini belirten Çelik, "Saldıran hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Büyük kuzularıma dokunmuyor. Sadece yeni doğmuş kuzulara saldırıyor. Yetkililerden bunu yapan hayvanın ne olduğunu tespit etmelerini istiyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:04 Kaynak: AA
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