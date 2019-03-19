Son Dakika Haberleri: Ağıldaki Oğlak Telef Edilmiş Halde Bulundu

Ağıldaki Oğlak Telef Edilmiş Halde Bulundu

9 dakika önce

Havza ilçesinde bir ağılda bir oğlak, telef edilmiş halde bulundu.

Ağıldaki Oğlak Telef Edilmiş Halde Bulundu, System.String[]
Havza ilçesinde bir ağılda bir oğlak, telef edilmiş halde bulundu.

Memduhiye Mahallesi'nde besicilik yapan İdris Çelik, kendisine ait ağıldan sesler gelmesi üzerine gittiğinde, bir oğlağının ağzı yenilerek telef edilmiş halde olduğunu gördü.

Çelik'in haber vermesi üzerine gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ağılda inceleme yapıp tutanak tuttu.

İdris Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece ağılından ses gelmesi üzerine ağılına girdiğinde bir oğlağını yenilerek telef edilmiş halde bulduğunu söyledi.

İki yıl önce de aynı şekilde 19 kuzusunu kaybettiğini belirten Çelik, "Saldıran hayvanın ne olduğunu bilmiyorum. Büyük kuzularıma dokunmuyor. Sadece yeni doğmuş kuzulara saldırıyor. Yetkililerden bunu yapan hayvanın ne olduğunu tespit etmelerini istiyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:04 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz Kira Gelir Beyannamesi İçin Son Gün 25 Mart Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:13:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağıldaki Oğlak Telef Edilmiş Halde Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]