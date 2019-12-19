Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu - Son Dakika

Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu

6 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ağıldan çalınan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu, System.String[]

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir ağıldan çalınan koyunlar jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.


Manyas'ın kırsal Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Nurettin Güler, ağılında bulunan 39 merinos koyununun çalındığı gerekçesiyle Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına başvurdu. Jandarmanın olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu Boğazpınar Mahallesinde ikamet eden E.K'ın hayvanları çalmış olabileceği yönünde elde edilen bilgiler sonucu harekete geçti. Adı geçen şahsın ahırında yapılan aramada 35 adet koyun, 4 adet koç ile 4 adet yeni doğmuş kuzu bulunarak sahibi Nurettin Güler'e teslim edildi. Savcılık talimatıyla şüpheli E.K. ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Manyas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 06:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boş araziye atılan kimyasal atık AFAD'ı harekete geçirdi
Balina kusmuğu operasyonu! Değeri tamı tamına 2,5 milyon TL Kastamonu'da yasak olan 20 tırıvırı yakalandı AK Partili Başkan'ın "İmam hatip" ve "Trabzon" çıkışına kendi partisinden tepki geldi: Kabul etmiyoruz

Son Dakika Haberleri
01:01 Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret - Son Dakika Haber
00:56 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
00:47 Başkent'te işçi servisi devrildi: 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:42 Elazığ'da motorsiklet kazası: 2 yaralı - Son Dakika Haber
00:39 Ada Araştırma son anketini yayınladı! Türkiye'nin en güvenilir milletvekili Binali Yıldırım oldu - Son Dakika Haber
00:27 İlker Başbuğ'dan Libya açıklaması: Münhasır ekonomik bölge ilan etmekte geç kaldık - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 01:28:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağıldan çalınan koyunları jandarma buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]