Son Dakika Haberleri: Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Mazbatasını Aldı

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Mazbatasını Aldı

41 dakika önce

MHP'den Ağın Belediye Başkanı seçilen Ali Uslu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Mazbatasını Aldı, System.String[]
MHP'den Ağın Belediye Başkanı seçilen Ali Uslu, mazbatasını alarak görevine başladı.

Uslu'ya, Keban Adliyesinde Ağın İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Kübra Hekimoğlu ve İlçe Seçim Müdürü Murad Sağlam mazbatasını verdi.

Uslu'ya, MHP İl Başkanı Semih Işıkver ve partililer de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:53 Kaynak: AA

Keban, MHP, Ali Uslu, Ağın, Güncel
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