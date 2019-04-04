Ağın Belediye Başkanı Ali Uslu, Mazbatasını Aldı
41 dakika önce
MHP'den Ağın Belediye Başkanı seçilen Ali Uslu, mazbatasını alarak görevine başladı.
MHP
'den Ağın
Belediye Başkanı seçilen Ali Uslu
, mazbatasını alarak görevine başladı.
Uslu'ya, Keban
Adliyesinde Ağın İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Kübra Hekimoğlu ve İlçe Seçim Müdürü Murad Sağlam mazbatasını verdi.
Uslu'ya, MHP İl Başkanı Semih Işıkver ve partililer de eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:53 Kaynak: AA
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