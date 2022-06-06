Ağın'ın Saraycık köyünde muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika
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Ağın'ın Saraycık köyünde muhtarlık seçimi yapıldı

06.06.2022 10:16
Ağın'ın Saraycık köyünde muhtarlık seçimi yapıldı

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Saraycık köyünde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Elazığ'ın Ağın ilçesinin Saraycık köyünde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Eski köy muhtarı Hasan Hüseyin Demir'in 13 ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybetmesi üzerine köy muhtarlığı için Yüksek Seçim Kurulunca ara seçim yapılmasına karar verildi.

Köyde 3 adayın yarıştığı seçimde 198 seçmen Ağın İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde sandık başına gitti.

Seçimin ardından açılan sandıklarda oyların sayılmasıyla köy muhtarlığına, geçerli 162 oydan 71'ini alan Mehmet Ertaş seçildi.

Eski muhtar Demir, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Nisan 2020'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs bitinceye kadar köyümüze gelmeyin." uyarısında bulunmuştu.

Demir, daha sonra koronavirüse yakalanarak 3 Mayıs 2021'de hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Saraycık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağın'ın Saraycık köyünde muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

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