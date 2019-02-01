Son Dakika Haberleri: Ağır Abiler' İzmir Tarım Fuarına Geliyor

Ağır Abiler' İzmir Tarım Fuarına Geliyor

1 saat önce

İzmir'de bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında 'Ağır Abiler' yarışacak.

Ağır Abiler' İzmir Tarım Fuarına Geliyor, System.String[]
İzmir'de bu yıl 14.'sü düzenlenecek olan Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında 'Ağır Abiler' yarışacak. Türkiye'nin en ilgi çekici hayvancılık yarışmalarından biri olan 'Ağır Abiler Yarışıyor'da özel yetiştirilen boğalar kantara çıkmak için gün sayıyor.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren birçok sivil toplum kuruluşunun etkin rol alacağı fuarda, Türkiye'nin en kapsamlı canlı hayvan sergisi kurulacak. Bu kapsamda İzmir İli Kırmızı Et Üreticileri Birliğinin destekleriyle 'Ağır Abiler Yarışıyor' adlı boğa yarışması düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl ilgiyle izlenen yarışmayı 1286 kg ağırlığındaki boğa kazanırken firma yetkililerine yem karma makinesi hediye edildi. İkinci olan boğanın sahibine baskül ve üçüncü olan boğanın sahibine de besi yemi hediye edilirken tüm katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi.

2019 yılında yine seçkin çiftliklerden özenle seçilerek fuara getirilecek olan boğalar 7 Şubat Perşembe günü saat 15.00'te birbiriyle kıyasıya yarışacak ve en ağır boğaya ödül verilecek. Girişlerin ücretsiz olduğu 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 07-10 Şubat tarihlerinde Fuar İzmir'de düzenlenecek. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Ekonomi
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