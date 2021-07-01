Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler İnisiyatifi, Sudan'ın 50 milyar dolar borcunu silecek - Son Dakika

Ağır Borç Yükü Altındaki Yoksul Ülkeler İnisiyatifinin (HIPC) uzun süredir ekonomik krizle mücadele eden Sudan'ın 50 milyar dolar borcunu sileceği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, Başbakan Abdullah Hamduk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, HIPC'nin kararının, Sudan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası ile derhal ilişki kurmasına izin verdiğini belirtti.

"HIPC, Sudan'ın fonları yoksulluğu azaltmak ve istenen büyüme ve gelişmeyi elde etmek için borç geri ödemesine harcamak yerine Sudan halkının yaşamlarını iyileştirmek için kullandırmayı amaçlıyor." diyen Hamduk, karar uygulandığında Sudan'ın yaklaşık 50 milyar dolarlık bir borç indirimi alacağını duyurdu.

Bu kararla Sudan'ın Ağustos 2000'den beri askıya alınan IMF'de oy kullanma hakkını yeniden kazandığını söyleyen Hamduk, "HIPC'nın kararının doğrudan faydası, yeni hibeler ve krediler alabilmemizdir. Sudan, yaklaşık 4 milyar dolar kredi alabilecek, bunun 2 milyar doları Küresel Kalkınma Fonu aracılığıyla elektrik, eğitim, sağlık ve ekonomik büyüme, su ve temel tüketim harcamalarına yönlendirilecek." diye konuştu.

Hamduk, hükümetin nihai borç indiriminin tamamlanma noktasına gelmesine odaklandığını ve bunun için herkesin fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı David Malpass ve IMF Başkanı Kristalina Georgieva tarafından yapılan ortak açıklamada, iki kurumun Sudan'ın 23 milyar dolar borcunu bağışlamaya karar verdiği ve bunun Sudan'ın borçlarını hafifletecek olan HIPC'ye dayalı diğer borç hafifletme girişimleriyle tamamlanacağı belirtildi.

Bunun iki kurum tarihinde bir ülke tarafından elde edilen en büyük borç indirimi olduğunun altı çizilen açıklamada, "Bu büyük muafiyet, Sudan'ın ekonomik beklentilerini iyileştirmesini, yoksulluğu azaltmasını ve Sudan halkının yaşam standartlarını yükseltmesini sağlayacaktır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Sudan'ın, Dünya Bankası ve IMF tarafından 1996'da yoksul ülkelerin yönetemeyeceği bir borç yüküyle karşı karşıya kalmamasını sağlamak için ortaklaşa başlatılan girişim kapsamında borç hafifletmeye hak kazanan 38'inci ülke olduğu ifade edildi.

Dış borçlar, Sudan'ın başta bankalar ve IMF olmak üzere uluslararası kuruluşlardan herhangi bir mali yardıma erişimini engelliyor.

HIPC ve Çok Taraflı Borç İndirimi Girişimi, başlangıcından bu yana 31'i Afrika'da olmak üzere 37 ülkenin 100 milyar dolardan fazla borcunu sildi.

Bu yıl Sudan, HIPC'ye katılma koşullarını karşılamak için Dünya Bankası, IMF ve Afrika Kalkınma Bankasından kendisine borçlarını kapatmak için kredi almıştı.

IMF, Sudan'a hibe ve düşük faizli krediler şeklinde sağlanan 39 ay vadeli 2,5 milyar dolarlık genişletilmiş kredi sağladığını bildirmişti.