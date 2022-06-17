Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar hayatını kaybetti (2)

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şükrü Çağlar'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Çağlar'ın evinde yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre şüpheli bir duruma rastlanılmadığı belirtilerek, "Görevlendirilen Cumhuriyet Başsavcıvekili ve Cumhuriyet Savcısı tarafından merhumun ikametinde incelemeler yapılmış, akabinde adli tıp kurumunda otopsi işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan incelemeler ve otopsi işlemi sonucunda ilk belirlemelere göre ölümün harici bir nedenden kaynaklanmadığı, şüpheli bir durumun olmadığı anlaşılmıştır" denildi. Soruşturmanın Başsavcılık tarafından yürütüldüğü aktarıldı.