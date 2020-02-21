Ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic, antrenmanlara başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic, antrenmanlara başladı - Son Dakika Spor

Ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic, antrenmanlara başladı

6 saat önce

Beşiktaş'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu Adem Ljajic'in tedavisi sona erdi.

Ağır gribal enfeksiyon geçiren Adem Ljajic, antrenmanlara başladı, System.String[]

Beşiktaş'ta ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Sırp futbolcu Adem Ljajic'in tedavisi sona erdi. Sosyal medyada korona virüse yakalandığı iddiaları siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. Adem Ljajic, bireysel antrenmanlarına da başladı.


Ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Beşiktaşlı oyuncu Adem Ljajic, takımdan ayrı tutularak serum tedavisi görüyordu. Tedavileri olumlu sonuç veren Ljajic, bugün itibari ile bireysel antrenmanlarına başladı.


Sosyal medyada yer alan korona virüse yakalandığı iddiaları ise siyah-beyazlı kulüp yöneticileri tarafından yalanladı. - İSTANBUL

Adem Ljajic, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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