Ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Yağma suçunda 22 yıl 6 ay 23 gün ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü, Kocaeli'de yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
İzmit ilçesinde Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince düzenlenen operasyonda, yağma suçundan 22 yıl 6 ay 23 gün ağır hapis cezası ile aranan U.D. (24) gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.???????
Kaynak: AA
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