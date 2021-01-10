Ağır hapis cezasıyla aranan hükümlü Kocaeli'de yakalandı - Son Dakika

Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var

Şiddetli sağanak yağmur geliyor! Meteoroloji'den İstanbul'un da arasında bulunduğu 9 kent için sarı kodlu uyarı

Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı