Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor - Son Dakika

Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor

6 saat önce

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir binanın kontrollü olarak yıkılması için çalışma başlatıldı.

Kent merkezindeki Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı Atmaca Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından, bina sakinlerinin başlattığı tahliye işlemi tamamlandı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü şekilde yıkmaya başladı.

Yıkım sırasında polis ekipleri, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkılıyor

Malatya, Sivrice, Elazığ, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:00 Kaynak: AA
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