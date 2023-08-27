Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika

Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı...O anlar kamerada

Son Güncelleme: 27.08.2023 09:27

Elazığ'da depremlerde ağır hasar alan bir bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Operatör kepçeyi bırakıp kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı...O anlar kamerada

ELAZIĞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu. Operatör kepçeyi bırakıp kaçarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı yıkımına başlanan 5 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, operatör kepçeyi bırakarak kaçtı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağır hasarlı bina tek dokunuşla yıkıldı, operatör kepçeyi bırakıp kaçtı...O anlar kamerada - Son Dakika
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