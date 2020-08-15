Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü (3) - Son Dakika

Görüntüyü çeken Mehmet Eren Çek, AA muhabirine, çökme anında telaşlandığını anlatarak, "Arkadaşlarla geldiğimizde binanın yıkımını çekmeye karar verdim. Çektiğim zaman iş makinesi binanın yıkımına başlamıştı. Görüntü çekmeye başladığım an 3 saniye içinde büyük bir yıkım gerçekleşti. Yan binada hasar oluştu. Allah'a şükür can kaybı yaşanmadı." diye konuştu.

Çöken binanın bitişiğindeki bina da ise hasar oluştu.

Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesinde bulunan ve depremde hasar gören 6 katlı binanın yıkımı için Mehmet Buyruk Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Malatya 'da, 24 Ocak'ta Elazığ 'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina yıkım çalışması esnasında çöktü.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 18:42

Kaynak: AA

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