Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, hasar gören yandaki bina mühürlendi - Son Dakika

Ağır hasarlı bina yıkım esnasında çöktü, hasar gören yandaki bina mühürlendi

İZMİR - İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasarlı olduğu için yıkım kararı verilen 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken bina yan taraftaki 4 katlı binaya zarar verdi. Hasar gören apartman zabıta ekiplerince mühürlendi.

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde ağır hasar alan binaların yıkımına devam ediliyor. Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yıkımına geçen hafta başlanan Dostluk Sitesi'ndeki bir blokta çalışmalar dün de devam etmişti. Ekipler yıkım öncesi yan tarafta bulunan Nafi Cemal Apartman sakinlerinin tedbir amaçlı binayı boşaltmasını istemiş, yıkımına başlanılan 8 katlı bina çalışma esnasında büyük bir gürültüyle çökmüş ve yan tarafta bulunan binaya zarar vermişti. Yaşanan olayın ardından hasar gören apartmanın giriş kapısına zabıta tarafından mühür vurulmuştu.

Hasar gören bina havadan görüntülendi

Çöken binanın yan tarafta bulunan binaya verdiği hasar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde; binanın 4 katının da bazı bölümlerinde yıkılmalar olduğu ve oluşan hasar gözlemlenirken, geniş bir güvenlik önleminin alındığı görüldü.

Öte yandan, binadan kopan parçalar alanda çalışma yapan kepçenin üzerine düşmüş, kepçe molozlar altında kalırken, olayda operatörün yara almadığı öğrenilmişti. Ayrıca, gün içerisinde yetkililerce binada hasar tespit çalışmalarının gerçekleştirileceği ve ardından çöken ağır hasarlı binanın enkazının kaldırılacağı belirtildi.