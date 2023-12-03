 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı - Son Dakika

Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde ağır hasarlı bir binada söktüğü kapı ile aşağı düşen şahıs ağır yaralandı. Olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı ve polis tahkikat başlattı.

03.12.2023 - 18:05,
Abone Ol

Malatya'da depremde ağır hasar alan binanın son katından aşağıya düşen şahıs ağır yaralandı.

Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan aşağı düştü

AĞIR HASARLI BİNADAN YERE ÇAKILDI

Olay, saat 15.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Buhara Caddesi üzerindeki Eczacılar Sitesi mevkiinde bulunan ve depremlerde hasar görünce boşaltılan 4 katlı bir binanın son katında ahşap bir kapıyı aşağı indirmeye çalışan 60 yaşlarındaki İ.C., söktüğü kapı ile birlikte aşağı düştü. Durumun fark edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan aşağı düştü

DURUMU AĞIR

Yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, İ.C.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan aşağı düştü
Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan aşağı düştü
Kaynak: İHA

Malatya, Güvenlik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı - Son Dakika


19:43
Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
18:13
Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı
18:09
Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi
18:05
Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı
18:01
Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama
17:54
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:33
Seçil Erzan'ın, 'Korkuyorum, ismini veremem' dediği Cüneyt Demir sessizliğini bozdu: Tehdit etmedim, ben de 150 bin dolarımı kaptırdım Seçil Erzan'ın, "Korkuyorum, ismini veremem" dediği Cüneyt Demir sessizliğini bozdu: Tehdit etmedim, ben de 150 bin dolarımı kaptırdım
16:38
Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı

Son Dakika
19:43 Kızıldeniz'de ABD savaş gemisi ve çok sayıda ticari gemiye saldırı düzenlendi
18:13 Günlük kiralık dairede yaşanan cinayetin arkasından kız meselesi çıktı
18:09 Avcı'nın dev serisi sona erdi! Trabzonspor sahasında yenildi
18:05 Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı
18:01 Konser krizi devam ediyor! Rüzgar nedeniyle sahneye çıkmayan Melike Şahin cephesinden yeni açıklama
17:54 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
17:33 Seçil Erzan'ın, "Korkuyorum, ismini veremem" dediği Cüneyt Demir sessizliğini bozdu: Tehdit etmedim, ben de 150 bin dolarımı kaptırdım
16:38 Alina Boz ile evlenen Umut Evirgen gözyaşlarını tutamadı
16:12 Türk-İş ilk kez rakam verdi! Asgari ücret pazarlığında belirlenen alt sınır milyonları hayal kırıklığına uğratacak
15:40 Mücadele nefes kesti! Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı 2 farkla geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2023 20:19:16. #1.13#
SON DAKİKA: Depremde ağır hasar alan binadan söktüğü kapı ile 4. kattan yere çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement