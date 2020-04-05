Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor - Son Dakika

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Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
6 saat önce
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.
Malatya'da, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.
Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'ndeki 3 katlı özel öğretim kursu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporu verilmesi sonrası boşaltıldı.
Bina, güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yıkıldı.
Kentteki hasarlı binaların yıkım işlemlerinin süreceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:46 Kaynak: AA
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