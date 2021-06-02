Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.
02.06.2021 19:34
Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.
Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta 1213 oldu, 7 bin 372 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 131 bin 453'e yükseldi. - Son Dakika
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