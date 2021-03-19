Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.

Sağlık, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Sağlık › Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. - Son Dakika

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