Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.
19.03.2021 19:17
Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.
Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi.
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Ağır hasta 1547 oldu, 18 bin 119 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 788 bin 757'ye yükseldi. - Son Dakika
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