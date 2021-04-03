Ağır hasta 2 bin 231 oldu, 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.
03.04.2021 18:59
Ağır hasta 2 bin 231 oldu, 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.
Ağır hasta 2 bin 231 oldu, 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta 2 bin 231 oldu, 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. - Son Dakika
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