Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi. - Son Dakika

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