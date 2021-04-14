Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
14.04.2021 19:31
Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta 3 bin 18 oldu, 55 bin 413 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 480 bin 146'ya yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge! İzinler durduruldu, istifa ve emeklilik başvuruları kabul edilmeyecek Gökhan Özoğuz'un eleştirilerine Bakan Koca'dan yanıt: Suçumuz yok, sorumluluğumuz var Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yeniden ekranlara döneceğinin müjdesini verdi Son Dakika: ABD, Karadeniz'e göndereceği savaş gemisi bildirimini geri çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret! Yer sofrasında iftar yaptı Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı