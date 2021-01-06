Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.
06.01.2021 19:23
Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.
Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Ağır hasta 3 bin 303 oldu, 8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Salgında günlük can kaybı rekoru: Koronavirüs nedeniyle 15 bin 270 kişi hayatını kaybetti Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, ilk kez öğrencilerin arasına indi, protestolarla karşılaştı Son Dakika! Bakan Soylu, Boğaziçi'ndeki kelepçe görüntüsüyle ilgili konuştu: Türk Polisi doğru yapmıştır Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada