Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.
08.01.2021 19:03
Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.
Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi.
Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Ağır hasta 3 bin 94 oldu, 9 bin 894 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 182 bin 145'e yükseldi. - Son Dakika
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