Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi.

Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Ağır hasta 5 bin 803 oldu, 30 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 721 bin 607'ye yükseldi. - Son Dakika

Son Dakika

Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu

Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası

Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı

Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım

Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın

Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar